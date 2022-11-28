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У Києві світло даватимуть по 2-3 години двічі на добу, – ДТЕК

Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.

У Києві світло даватимуть по 2-3 години двічі на добу, – ДТЕК
Фото: EPA/UPG

За розпорядженням НЕК "Укренерго" у Києві потрібно знизити 60% потужності споживання електроенергії.

Про це ДТЕК повідомляє у Facebook.

Згідно з повідомленням, забезпечення електроенергії критичної інфраструктури – лікарень, насосних та теплових пунктів потребує 58% світла, яке лишається. Для живлення побутових споживачів є тільки 42% електроенергії.

"Робимо все можливе, щоб подавати світло кожному клієнту по 2-3 години двічі на добу. Щойно вдасться збалансувати ситуацію – повернемося до відключення за графіками", – говориться у повідомленні.

 

Киян просять максимально обмежити споживання електроенергії, щоб допомогти енергетикам збалансувати енергосистему України.

Нагадаємо, столичний мер Віталій Кличко виключив повну евакуацію зі столиці та закликав киян робити запаси. 

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