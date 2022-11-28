ДТП в Латвії: українські військові перебувають в лікарні, їх життю нічого не загрожує

Усім українськім військовим, які 26 листопада потрапили у ДТП в Латвії, наразі надається необхідна медична допомога. Їх життям нічого не загрожує.

Про це повідомив у Twitter речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, українцями, які потрапили в аварію, наразі опікуються посольства України і Латвії.

“Їм надається необхідна медична допомога, загроз життю немає. Дипломати також взаємодіють із правоохоронцями задля з‘ясування причин аварії. Попередня версія – негода”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 26 листопада у Латвії, поблизу Айнажа, трапилася ДТП з автобусом, який виконував замовлення сил оборони Естонії і перевозив українських військових. Внаслідок ДТП загинув водій автобуса, поранення отримав естонський військовий. Його і військовослужбовців ЗСУ доставили до лікарні.