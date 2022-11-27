Автобус з українськими військовими потрапив у ДТП у Латвії

У Латвії увечері 26 листопада поблизу Айнажа трапилася ДТП з автобусом, який виконував замовлення сил оборони Естонії і перевозив українських військових. Водій авто загинув.

Один естонський військовослужбовець отримав поранення. Він госпіталізований для обстеження, повідомили на сайті сил оборони Естонії.

"Решта пасажирів, які постраждали в аварії, є військовослужбовцями ЗСУ, їх також доставили до лікарні", – йдеться у повідомленні.

Поліція Латвії зʼясовує причини ДТП.

В Естонії діє програма навчань українських військових. Зокрема, їх тренують працювати із наданим союзниками озброєнням.