Голова уряду Литви прибула з візитом до України

Інґріда Шимоніте зустрілася з українським та польським колегами.

До України прибула голова уряду Литви Інґріда Шимоніте. Її візит відбувся в один день із премʼєр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

Український премʼєр-міністр Денис Шмигаль привітав у Києві голів урядів Литви і Польщі, разом з якими Україна утворює Люблінській трикутник. Сторони обговорили актуальні питання і виклики та підписали спільну заяву, повідомили в Телеграм Шмигаля.

У заяві:

підтвердили готовність активізувати дискусію в НАТО щодо запрошення України до переговорів про вступ з огляду на майбутній саміт у Вільнюсі.

наголосили на важливості подальшого посилення військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні, а також підтвердили подальшу участь у відновленні України.

підтримали початок переговорів про вступ України в ЄС одразу після ухвалення Єврокомісією позитивної оцінки щодо виконання рекомендацій щодо заявки на членство.

"Останній рік довів наскільки важливою є єдність наших країн і народів. Працюємо задля подальшого зміцнення партнерства та спільного майбутнього в об’єднаній Європі", – зазначив Денис Шмигаль.

Візит премʼєр-міністрів Польщі та Литви відбувається у день вшанування памʼяті жертв Голодомору.