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Голова уряду Литви прибула з візитом до України

Інґріда Шимоніте зустрілася з українським та польським колегами. 

Голова уряду Литви прибула з візитом до України
Інґріда Шимоніте, Денис Шмигаль, Матеуш Моравецький
Фото: Телеграм Шмигаля

До України прибула голова уряду Литви Інґріда Шимоніте. Її візит відбувся в один день із премʼєр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

Український премʼєр-міністр Денис Шмигаль привітав у Києві голів урядів Литви і Польщі, разом з якими Україна утворює Люблінській трикутник. Сторони обговорили актуальні питання і виклики та підписали спільну заяву, повідомили в Телеграм Шмигаля. 

У заяві:

  • підтвердили готовність активізувати дискусію в НАТО щодо запрошення України до переговорів про вступ з огляду на майбутній саміт у Вільнюсі.
  • наголосили на важливості подальшого посилення військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні, а також підтвердили подальшу участь у відновленні України.
  • підтримали початок переговорів про вступ України в ЄС одразу після ухвалення Єврокомісією позитивної оцінки щодо виконання рекомендацій щодо заявки на членство.

"Останній рік довів наскільки важливою є єдність наших країн і народів. Працюємо задля подальшого зміцнення партнерства та спільного майбутнього в об’єднаній Європі", – зазначив Денис Шмигаль. 

Візит премʼєр-міністрів Польщі та Литви відбувається у день вшанування памʼяті жертв Голодомору. 

люблінський трикутник
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