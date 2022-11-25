За цей рік Велика Британія надала українцям допомоги в галузі оборони на суму 2,3 млрд фунтів стерлінгів.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Джеймсом Клеверлі. Він подякував йому за непохитну підтримку британського народу та допомогу уряду.

За цей рік Велика Британія надала українцям допомоги в галузі оборони на суму 2,3 млрд фунтів стерлінгів, повідомили на сайті президента. У межах зустрічі державному секретарю також було передано інформацію про актуальні першочергові оборонні потреби України.

"Ваш візит відбувається на тлі масштабного російського ракетного обстрілу, який залишив усю Україну без світла та води. Але це не зупинило вас. Дякую", – зазначив Зеленський.

Він також надав інформацію про наслідки російських терористичних ударів по об’єктах критичної цивільної інфраструктури й наголосив на важливості виділення британською стороною допомоги на відбудову ключових енергетичних об’єктів, що зазнали руйнувань унаслідок обстрілів з боку агресора.

Зеленський висловив сподівання на підтримку британською стороною ініціативи щодо створення спеціального міжнародного трибуналу за злочин агресії проти України.

Володимир Зеленський наголосив на важливості ухвалення Великою Британією рішення про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

"Це важливо зробити саме зараз, коли українці вшановують 90-ті роковини Голодомору", – заявив він.

Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, під час візиту до Києва очільник МЗС Великої Британії оголосив про новий пакет допомоги Україні. Вона включатиме оборонну допомогу та виділення коштів на відновлення інфраструктури, яка була зруйнована обстрілами росіян.