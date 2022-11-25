Президент Євроради Шарль Мішель здійснить візит до Китаю для зустрічі з Сі Цзіньпіном

Мішель спробує перконатися в тому, що Китай і Росія не виступають разом.

Президент Євроради Шарль Мішель 1 грудня здійснить візит до Пекіна для зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Вони обговорять глобальні виклики і теми, що становлять спільний інтерес, "на тлі напруженої геополітичної та економічної ситуації", цитує заяву Ради Bloomberg.

Відносини Китаю і ЄС ускладнилися чераз тісні звʼязки Пекіна і Москви та відмови засудити російське вторгнення в Україну.

Співрозмовник агентства серед посадовціів ЄС зазначив, що головною метою візиту Мішеля є спроба переконатися в тому, що Китай і Росія не виступають разом і що Пекін не допомагає росіянам обходити санкції. Шарль Мішель також має підняти питання змін клімату, вакцин, прав людини та економічної залежності від Китаю на переговорах.

Стосовно Тайваню президент Євроради має повторити політику блоку "Єдиний Китай" (дипломатичне визнання лише одного уряду в КНР і офіційні звʼязки тільки з ним) та підкреслити, що застосування сили не є виправданим і має бути мирне врегулювання.

На початку листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц став першим лідером країни ЄС, який здійснив візит до Китаю від початку пандемії. Сі заявив, що візит "сприятиме подальшому зміцненню взаєморозуміння і довіри між двома сторонами та поглибленню співпраці в різних сферах". Шольц на брифінгу після зустрічі сказав, що закликав Китай використати свій вплив на Росію, щоб стримати її від ядерної зброї. Сі закликав міжнародну спільноту "відкинути погрози ядерною зброєю".

14 листопада з Сі вперше в статусі президента США зустрівся Джо Байден. Штати і Китай останнім часом мали непрості відносини через тайванське питання, особливо після візиту на острів спікерки Палати представників Ненсі Пелосі.

Цього місяця організатори Китайської міжнародної виставки імпорту (CIIE) в Шанхаї заборонили трансляцію звернення голови Європейської ради Шарля Мішеля на церемонії відкриття. У промові була критика незаконного вторгнення Росії в Україну та заклик зменшити торговельну залежність від Китаю.