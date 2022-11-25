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Хорватія буде навчати українських військових, - Резніков

Хорватія продовжує залишатись надійним партнером України.

Хорватія буде навчати українських військових, - Резніков
Фото: Мінветеранів

Уряд Хорватії ухвалив рішення про навчання української армії у Хорватії.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Сучасна, добре навчена армія з могутніми партнерами точно переможе зграю російських вбивць, мародерів і ґвалтівників, - додав Резніков, і подякував голові уряду та міністру оборони Хорватії за підтримку.

Нагадаємо, канадські інструктори продовжать і надалі тренувати українських захисників на території Великобританії. Також повідомлялось, що близько 2400 українських солдатів зможуть проходити військові навчання в Іспанії.

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