Хорватія буде навчати українських військових, - Резніков

Уряд Хорватії ухвалив рішення про навчання української армії у Хорватії.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

“Сучасна, добре навчена армія з могутніми партнерами точно переможе зграю російських вбивць, мародерів і ґвалтівників, - додав Резніков, і подякував голові уряду та міністру оборони Хорватії за підтримку.

The Government of Croatia has approved a decision to train #UAarmy in 🇭🇷.

A modern, well-trained army with powerful partners will definitely defeat a pack of russian murderers, looters and rapists.

Thank you to @AndrejPlenkovic #DefMin Mario Banožić for your support! — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 24, 2022

Нагадаємо, канадські інструктори продовжать і надалі тренувати українських захисників на території Великобританії. Також повідомлялось, що близько 2400 українських солдатів зможуть проходити військові навчання в Іспанії.