Головне за день. Четвер, 24 листопада

Удари авіації Сил оборони, сім жертв російської ракети у Вишгороді, обстріл Херсона, повернення з полону п’ятдесяти українських захисників, визнання Європарламентом Лукашенка співучасником Росії. Яким запам’ятається 274-й день повномасштабної війни.

У Вишгороді Київської області кількість загиблих від російської ракети зросла до семи осіб.

"Шість загиблих, 30 постраждалих, розбиті багатоповерхівки, зламані долі. Місто Вишгород з’явилося на 200 років раніше за Москву і, попри все, процвітатиме, коли її вже не буде, бо тут живуть незламні українці, яких ракетами не залякати", - написав у фейсбуці начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Згодом голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що внаслідок вчорашнього обстрілу у реанімації померла ще одна людина.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що авіація Сил оборони впродовж поточної доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника і двох ударів по позиціях ворожих зенітних ракетних комплексів.

Російські окупанти завдали двох авіаційних ударів, здійснили 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільних обʼєктах.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках загарбники зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій. Зафіксовано ворожі обстріли по обʼєктах в районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Бердичі, Авдіївка, Опитне, Марїнка і Красногорівка Донецької області. Також ворог завдав авіаударів поблизу Спірного, Невельського і Кам’янки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 24 листопада – в нашій новині.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час онлайн-брифінгу зазначив, що найбільш складна, але контрольована обстановка залишається на сході нашої країни, де впродовж тижня відбулося понад 290 бойових зіткнень з противником.

Для досягнення своїх окупаційних планів ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Сіверському, Бахмутському та Авдіївському напрямках - для оточення міста Бахмут та створення сприятливих умов для подальшої окупації Донецької області. За словами бригадного генерала, водночас російські військові здійснюють невдалі спроби повернути втрачені позиції на Куп’янському напрямку.

Детальніше – в новині.

Сьогодні вдень, близько 17:00, російські окупаційні війська завдали удару по житловому району Херсона з артилерії та РСЗВ.

“На цю годину відомо про 10 постраждалих внаслідок обстрілу, у чотирьох з них рашисти забрали життя”, - повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Через російський обстріл загорілася багатоповерхівка. Ворожі снаряди потрапили також на дитячий майданчик.

24 листопада з російського полону повернулися ще 50 українських захисників. Це 20 нацгвардійців, 12 хлопців з ВМС, 10 бійців ЗСУ, шість – із Держприкордонслужби, двоє з територіальної оборони, повідомив у Телеграм голова Офісу президента Андрій Єрмак. Серед обміняних – двоє офіцерів, 48 рядових і сержантів.

"Важливо, що нам вдалося повернути 19 оборонців Маріуполя, 12 з яких були евакуйовані з «Азовсталі», а також 15 полонених з ЧАЕС та 7 з острова Зміїний", – написав Єрмак.

У Головному розвідувальному управлінні Міноборони повідомили, що за військовими спеціальностями звільнені сапери, водії, медики, зв’язківці, стрільці та інші. Щонайменше дев’ять з визволених мають поранення. Найстаршому зі звільнених захисників 44 роки, наймолодшому – 19.

Більше інформації – в новині.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко бере участь у російській агресії проти України і має постати перед міжнародним трибуналом.

Відповідну резолюцію на пленарному засіданні у Страсбурзі 24 листопада більшістю голосів ухвалив Європейський парламент.

"Лукашенко та пов'язані з ним особи однаково відповідальні за військові злочини в Україні і мають бути притягнуті до відповідальності перед міжнародним трибуналом та Міжнародним кримінальним судом", – сказано у резолюції.

Євродепутати також засудили порушення прав людини у Білорусі і закликали звільнити політв'язнів, насамперед керівника правозахисного центру "Вясна" Алеся Біляцького перед церемонією вручення Нобелівської премії миру. Загалом у резолюції перелічили імена понад 50 політичних в'язнів.

Зазначається також, що Білорусь повинна бути визнана окупованою або де-факто окупованою територією. Євродепутати закликали до негайного виведення російських військ з Білорусі та України.

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило кілька простих та дієвих порад, які допоможуть зігрітися та підтримати температуру в помешканні.

"Перше та головне – дотримуйтеся правил багатошаровості – одягайте одразу кілька теплих речей. Наприклад, термобілизну, штани з натуральних тканин, в'язані речі, теплі шкарпетки тощо. Додатково можна вкритися пледом чи ковдрою".

Ще кілька корисних рекомендацій МОЗ – в нашій новині.

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