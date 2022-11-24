Голова Херсонської ОВА оприлюднив перелік необхідної для області допомоги

Ворог зруйнував на Херсонщині практично всю інфраструктуру, пошкодив багато домівок та адмінбудівель.

Херсонська область отримує допомогу від держави та громад всієї України, але все ще залишається гостра потреба у багатьох речах.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Зокрема, область потребує генераторів, пального, будівельних матеріалів.

Також потрібні й дрова, палети для опалення, гігієнічні набори, оргтехніка для установ та організацій, комунальна техніка.

Крім того, для оперативної роботи правоохоронців та рятувальників, відновлення зв'язку, поновлення роботи ЦНАПів необхідні генератори та платформи супутникового зв’язку Starlink.

Янушевич закликав бажаючих допомогти та надати Херсонщині перелічені засоби телефонувати за номером 050-699-34-47 (Світлана).

Нагадаємо, уряд пропонує безкоштовну евакуацію з Херсонської області до Кривого Рогу, Миколаєва та Одеси, з можливим подальшим переміщенням на Кіровоградщину, Хмельниччину чи до західних регіонів України. Жителі деокупованих територій Херсонської області, що бажають евакуюватися до більш безпечних регіонів, можуть звернутися на "гарячу лінію" ОВА: 0800330951 або 091 481 78 45; Telegram: @khoda_help_bot.