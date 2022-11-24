​Укрзалізниця призначила два додаткові поїзди зі Львова до Ужгорода та Рахова

Ними можуть скористатися пасажири, чиї прямі поїзди були обмежені до Львова.

Укрзалізниця призначає два додаткових поїзди від Львова до Ужгорода та Рахова для пересадки пасажирів, чиї прямі поїзди були обмежені до Львова.

Проо це повідомила пресслужба УЗ.

Пасажири поїздів №4/3 Запоріжжя - Ужгород та №17/18 Харків - Ужгород, які прямуватимуть лише до станції Львів, зможуть пересісти на додатковий поїзд №295/296 Львів - Ужгород, який відправиться зі Львова сьогодні о 23:30.

Пасажири поїзда №6/5 Запоріжжя - Рахів, який також прямуватиме лише до Львова, зможуть пересісти на поїзд №205/206 Львів - Рахів, який відправиться зі Львова сьогодні о 23:50.

"Всі квитки пасажирів дійсні, робити обмін або купувати нові не потрібно", - наголосили в УЗ.

Нагадаємо, раніше УЗ повідомила, що додає до потяга Київ-Херсон 9 вагонів і відкриває продаж квитків в обох напрямках.