У Харківській області та в Харкові вже заживили майже 70% споживачів, - Синєгубов

Ще близько 150 тисяч споживачів у Харкові і майже 300 тисяч жителів у області залишаються без світла.

У Харківській області та в Харкові вже заживили електроенергією майже 70% споживачів, які залишились без світла після вчорашнього терористичного нападу окупантів.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

"Завдяки нашим енергетикам уже опівночі подали напругу на об’єкти критичної інфраструктури Харківщини, а також до підстанцій Харківського, Лозівського та Чугуївського районів. До 10 ранку були заживлені очисні та теплові мережі. Згодом - метро, трамвайно-тролейбусне управління й частина абонентів м. Харків", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов написав, що наразі ще близько 150 тисяч споживачів у Харкові і майже 300 тисяч жителів у області залишаються без світла. Процес відновлення триває безперервно.

Нагадаємо, сьогодні близько 13:20 відновив роботу харківський метрополітен. Простій тривав майже добу.