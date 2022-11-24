​За тиждень на сході країни відбулося понад 290 бойових зіткнень з ворогом, - Генштаб ЗСУ

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Сіверському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Наразі найбільш складна ситуація - на Сході України, де за тиждень відбулося понад 290 бойових зіткнень з російськими окупаційнии військами.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Найбільш складна, але контрольована обстановка залишається на Сході нашої країни, де протягом тижня відбулося понад 290 бойових зіткнень з противникам", - зазначив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час онлайн-брифінгу.

Громов також розповів, що для досягнення своїх окупаційних планів противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сіверському, Бахмутському та Авдіївському напрямках - для оточення міста Бахмут та створення сприятливих умов для подальшої окупації Донецької області.

Він також додав, що водночас російські військові здійснюють невдалі спроби повернути втрачені позиції на Куп’янському напрямку.

Нагадаємо, Донецька і Луганська області нині є місцями найзапекліших боїв українців проти російської окупації. Ворог прагне захопити Донеччину повністю. Сили оборони чинять спротив.

За даними британської розвідки, Росія, схоже, передислокувала в Луганську і Донецьку області основні підрозділи повітряних десантників.