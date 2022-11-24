Київрада підтримала надання Борису Джонсону звання Почесного громадянина Києва

Кличко чекає на експремʼєра Британії з новим візитом, аби вручити цю нагороду.

Київрада схвалила рішення про присвоєння колишньому премʼєр-міністру Великої Британії Борису Джонсону звання Почесного громадянина Києва.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Він назвав Джонсона великим другом України.

"Борис неодноразово відвідував українську столицю – і в мирний, і в найдраматичніший час нашої боротьби проти російського агресора. Джонсон робив і, я переконаний, надалі робитиме все можливе, щоб Великобританія та світові лідери надавали необхідну допомогу Україні. Дякуємо за підтримку! Чекаємо в Києві знову, аби вручити цю почесну нагороду!" – заявив Кличко.

Борис Джонсон вів політику потужної підтримки України та декілька разів за час повномасштабного вторгнення відвідував Київ. Його останній візит відбувся в День Незалежності, 24 серпня.

Звання почесного громадянина Києва надається за помітний внесок у соціально-економічний розвиток міста, збагачення національної, культурної та духовної спадщини або благодійну, гуманітарну чи громадянську діяльність. Пільги не перебачаються.