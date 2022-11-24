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У всіх районах Києва відновили водопостачання, але для повноцінної роботи треба зачекати

Для багатоповерхівок поки бракує тиску. 

У всіх районах Києва відновили водопостачання. Але потрібен ще певний час, щоб система запрацювала на повну потужність.

Про це мер міста Віталій Кличко повідомив у Телеграм. Він зазначив, що зараз у деяких споживачів ще може спостерігатись понижений тиск води в системі. 

"Особливо у тих киян, які мешкають на верхніх поверхах багатоповерхівок. Фахівці «Київводоканалу» роблять усе для якнайшвидшої стабілізації ситуації", – заявив він.

Нагадаємо, що припинення подачі води відбулося вчора вдень через російські терористичні обстріли. Вранці воду повернули на лівий берег, на правий підключення зайняло більше часу. У деяких районах та жилових масивах води немає через брак тиску. 

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