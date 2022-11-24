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США та ЄС нададуть допомогу для відновлення енергосистеми України, – Міненерго

Україні потрібно високовольтне обладнання для відновлення і стабілізації енергетичної системи.

США та ЄС нададуть допомогу для відновлення енергосистеми України, – Міненерго
Фото: mev.gov.ua

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів екстрені телефонні розмови з єврокомісаркою з питань енергетики Кадрі Сімсон і керівництвом Міністерства енергетики США.

Про це повідомляє сайт Міненерго.

Згідно з повідомленням, обговорювалися руйнівні наслідки ракетних обстрілів для української енергосистеми, внаслідок яких було тимчасово знеструмлено переважну більшість споживачів.

Герман Галущенко подякував міжнародним партнерам за допомогу, яка вже була надана, однак заявив про те, що Україна наразі має нагальну потребу у високовольтному обладнанні для відновлення та стабілізації роботи енергосистеми.

 

Партнери запевнили міністра у цілковитій підтримці і готовності здійснити відповідні заходи для допомоги енергетичному сектору України.

Раніше в ГУР Міноборони повідомили, що наступна ворожа ракетна атака може відбутися за тиждень – саме стальки часу потрібно, щоб підготуватися до удару. 

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