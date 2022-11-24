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​Після вчорашньої ракетної атаки Росії на Україну Німеччина ініціює зустріч глав МЗС G7

“Путін любить своїми ракетами занурювати народ України в холод і темряву”.

​Після вчорашньої ракетної атаки Росії на Україну Німеччина ініціює зустріч глав МЗС G7
Фото: picdrop.com

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок назвала напади Росії на цивільну інфраструктуру України нелюдським злочином і ініціювала зустріч на рівні міністрів закордонних справ G7, щоб подумати, як підтримати Україну в умовах постійних ракетних атак.

Про це Анналена Бербок написала у Twitter. 

“Напади Росії на цивільну інфраструктуру є нестерпним, нелюдським злочином. Путін любить своїми ракетами занурювати народ України в холод і темряву. Він ніколи не зламає ваше прагнення до свободи і нашу підтримку”, – заявила Бербок.

Голова МЗС ФРН додала, що наступного тижня Німеччина, як держава, що головує у G7, запросить інших партнерів на рівні міністрів закордонних справ на зустріч. Буде обговорюватися питання подальшої підтримки енергопостачання України.

 

Нагадаємо, президент Франції Еммануюль Макрон назвав ракетну атаку РФ на енергетичні об’єкти України воєнним злочином. 

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