Через зупинку АЕС відновлення живлення триває довше, ніж після попередніх атак, – Укренерго

Енергосистема України поступово відновлюється після сьомої масованої хвилі російських ракетних ударів. Ситуація залишається складною, але контрольованою.

Про це Укренерго повідомляє у Telegram.

“Ціллю вчорашньої атаки були переважно об’єкти генерації, що спричинило системну аварію та масові знеструмлення споживачів в Україні та Молдові. Енергосистема Україні і Молдови наразі об’єднана і працює синхронно з європейською континентальною мережею”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі НЕК "Укренерго" реалізує протокол дій по поверненню блоків електростанцій в роботу та разом з обленерго застосовує резервні схеми заживлення споживачів. В першу чергу заживлюються об’єкти критичної інфраструктури по всій країні: водоканали, теплокомуненерго, системи водовідведення тощо. Ремонтні бригади Укренерго та обленерго не припиняють аварійно-відновлювальні роботи з моменту завершення атаки.

В Укренерго уточнюють, що через специфіку атаки, яка спричинила зупинку атомних електростанцій, відновлення живлення в країні триває довше, ніж після попередніх атак. Наразі всі електростанції в Україні поступово повертаються в роботу: спочатку гідро та теплоелектростанції, пізніше – атомна генерація. На вечір 24 листопада диспетчерський центр Укренерго прогнозує зменшення дефіциту в системі.

Однак, дефіцит в енергосистемі все одно залишатиметься. Для того, щоб тримати її стабільну роботу в таких умовах Укренерго продовжує застосовувати графіки обмежень споживання.

Нагадаємо, за прогнозами Міністерства енергетики України, українські атомні електростанції відновлять роботу до вечора 24 листопада.