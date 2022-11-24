У різних районах Києва пролунали вибухи, є влучання в обʼєкт інфраструктури (оновлено)
У різних районах Києва пролунали вибухи, є влучання в обʼєкт інфраструктури (оновлено)
Мільйони готівки, "сумнівні" росіяни та перевірка на поліграфі: СБУ оприлюднила подробиці обшуків у приміщеннях УПЦ (МП)
Мільйони готівки, "сумнівні" росіяни та перевірка на поліграфі: СБУ оприлюднила подробиці обшуків у приміщеннях УПЦ (МП)
Відпустка для військового. Парламент планує розширити права захисників на відпочинок
Відпустка для військового. Парламент планує розширити права захисників на відпочинок
Київська область унаслідок атаки повністю без світла, є цивільні постраждалі (оновлено)
Київська область унаслідок атаки повністю без світла, є цивільні постраждалі (оновлено)
Росіяни запустили ракети з літаків, – Кім (оновлено)
Росіяни запустили ракети з літаків, – Кім (оновлено)
"Нова пошта" спростувала припинення роботи в Херсоні (оновлено)
"Нова пошта" спростувала припинення роботи в Херсоні (оновлено)
Наслідки російської ракетної атаки на Київ (фоторепортаж)
Наслідки російської ракетної атаки на Київ (фоторепортаж)
Соратника Януковича Дмитра Табачника підозрюють в державній зраді
Соратника Януковича Дмитра Табачника підозрюють в державній зраді
ГоловнаСуспільствоВійна

Через зупинку АЕС відновлення живлення триває довше, ніж після попередніх атак, – Укренерго

Зменшення дефіциту електроенергії в системі прогнозують на вечір 24 листопада.

Через зупинку АЕС відновлення живлення триває довше, ніж після попередніх атак, – Укренерго
Фото: Пресслужба Укренерго

Енергосистема України поступово відновлюється після сьомої масованої хвилі російських ракетних ударів. Ситуація залишається складною, але контрольованою.

Про це Укренерго повідомляє у Telegram.

“Ціллю вчорашньої атаки були переважно об’єкти генерації, що спричинило системну аварію та масові знеструмлення споживачів в Україні та Молдові. Енергосистема Україні і Молдови наразі об’єднана і працює синхронно з європейською континентальною мережею”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі НЕК "Укренерго" реалізує протокол дій по поверненню блоків електростанцій в роботу та разом з обленерго застосовує резервні схеми заживлення споживачів. В першу чергу заживлюються об’єкти критичної інфраструктури по всій країні: водоканали, теплокомуненерго, системи водовідведення тощо. Ремонтні бригади Укренерго та обленерго не припиняють аварійно-відновлювальні роботи з моменту завершення атаки.

 

В Укренерго уточнюють, що через специфіку атаки, яка спричинила зупинку атомних електростанцій, відновлення живлення в країні триває довше, ніж після попередніх атак. Наразі всі електростанції в Україні поступово повертаються в роботу: спочатку гідро та теплоелектростанції, пізніше – атомна генерація. На вечір 24 листопада диспетчерський центр Укренерго прогнозує зменшення дефіциту в системі.

Однак, дефіцит в енергосистемі все одно залишатиметься. Для того, щоб тримати її стабільну роботу в таких умовах Укренерго продовжує застосовувати графіки обмежень споживання.

Нагадаємо, за прогнозами Міністерства енергетики України, українські атомні електростанції відновлять роботу до вечора 24 листопада.

 

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також