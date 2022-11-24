Українські АЕС відновлять роботу до вечора, – Міненерго

Міністерство енергетики України розраховує, що українські атомні електростанції відновлять роботу до вечора 24 листопада.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Ми будемо збільшувати обсяг генерації протягом дня. Ми розраховуємо, що до вечора у нас почнуть працювати атомні станції і відповідно видавати електроенергію в мережу. Це значно скоротить дефіцит", – розповів міністр.

За його словами, вночі 24 листопада енергосистему України вдалося об'єднати і наразі вона працює як єдина система. Станом на ранок по всій країні заживлені об'єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, в результаті російських обстрілів 23 листопада були знеструмлені всі атомні електростанції та більшість теплових та гідроелектростанцій.