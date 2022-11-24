Вінницька і Кіровоградська області – ці світлом, – Офіс президента

Станом на ранок 24 листопада світло відновили у Вінницькій і Кіровоградській областях.

Про це повідомив у Telegram заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.

“Кіровоградська область – заживлено. Підключена критична інфраструктура. Вінницька область – заживлено”, – написав він.

Нагадаємо, вчора в ході масованого удару по жилих будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БпЛА “Ланцет”. 51 ракету та пʼять зазначених безпілотників Сили оборони України збили.