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Вінницька і Кіровоградська області – ці світлом, – Офіс президента

Інформація уточнюється.

Вінницька і Кіровоградська області – ці світлом, – Офіс президента
Фото: t.me/luhanskaVTSA

Станом на ранок 24 листопада світло відновили у Вінницькій і Кіровоградській областях.

Про це повідомив у Telegram заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.

Кіровоградська область – заживлено. Підключена критична інфраструктура. Вінницька область – заживлено”, – написав він.

 

Нагадаємо, вчора в ході масованого удару по жилих будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БпЛА “Ланцет”. 51 ракету та пʼять зазначених безпілотників Сили оборони України збили. 

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