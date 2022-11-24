Учора росіяни вбили двох і поранили трьох жителів Донеччини

Люди загинули у Бахмуті.

Минулої доби, 23 листопада, російські військові вбили двох мирних жителів Донецької області, три людини отримали поранення.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 23 листопада росіяни вбили двох цивільних на Донеччині – у Бахмуті. Ще три людини в області зазнали поранень”, – розповів він.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, внаслідок збройної агресії Росії 22 листопада загинули сім мирних жителів, 23 людини були поранені.