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Учора росіяни вбили двох і поранили трьох жителів Донеччини

Люди загинули у Бахмуті.

Учора росіяни вбили двох і поранили трьох жителів Донеччини
Фото: Донецька ОДА

Минулої доби, 23 листопада, російські військові вбили двох мирних жителів Донецької області, три людини отримали поранення.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 23 листопада росіяни вбили двох цивільних на Донеччині – у Бахмуті. Ще три людини в області зазнали поранень”, – розповів він.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

 

Нагадаємо, внаслідок збройної агресії Росії 22 листопада загинули сім мирних жителів, 23 людини були поранені. 

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