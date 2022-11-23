ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
​СБУ проводила обшуки у Корецькому монастирі через можливе приховування керівництвом єпархії ДРГ з Білорусі
​СБУ проводила обшуки у Корецькому монастирі через можливе приховування керівництвом єпархії ДРГ з Білорусі
Давід Стулік: «Ми не повинні приймати рішення під соусом «а що буде з Росією?», нам потрібно робити своє»
Давід Стулік: «Ми не повинні приймати рішення під соусом «а що буде з Росією?», нам потрібно робити своє»
Хлань повідомив про випадки гуманітарного шахрайства у Херсоні
Хлань повідомив про випадки гуманітарного шахрайства у Херсоні
Соратника Януковича Дмитра Табачника підозрюють в державній зраді
Соратника Януковича Дмитра Табачника підозрюють в державній зраді
​СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській Лаврі
​СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській Лаврі
"Нова пошта" спростувала припинення роботи в Херсоні (оновлено)
"Нова пошта" спростувала припинення роботи в Херсоні (оновлено)
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
ГоловнаСуспільствоВійна

​Учора російські військові вбили сімох українців, – Офіс президента

Люди загинули у Донецькій, Запорізькій, Харківській і Херсонській областях.

​Учора російські військові вбили сімох українців, – Офіс президента
Фото: офіс президента

Минулої доби, 22 листопада, окупанти вбили сімох українців, поранення дістали 23 людини.

Про це повідомили в Офісі президента України з посиланням на дані ОВА.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії Росії за 22 листопада:

  • Донецька область – 1 загиблий, 8 поранених;
  • Запорізька область – 2 загиблих, 3 поранених;
  • Харківська область – 2 загиблих, 2 поранених;
  • Херсонська область – 2 загиблих, 10 поранених.

 

Нагадаємо, кількість загиблих від російської агресії дітей в Україні зросла до 438. Сьогодні внаслідок обстрілу російськими військами пологового відділення Вільнянської лікарні у Запорізькій області загинуло немовля.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також