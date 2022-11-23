​Учора російські військові вбили сімох українців, – Офіс президента

Люди загинули у Донецькій, Запорізькій, Харківській і Херсонській областях.

Минулої доби, 22 листопада, окупанти вбили сімох українців, поранення дістали 23 людини.

Про це повідомили в Офісі президента України з посиланням на дані ОВА.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії Росії за 22 листопада:

Донецька область – 1 загиблий, 8 поранених;

Запорізька область – 2 загиблих, 3 поранених;

Харківська область – 2 загиблих, 2 поранених;

Херсонська область – 2 загиблих, 10 поранених.

Нагадаємо, кількість загиблих від російської агресії дітей в Україні зросла до 438. Сьогодні внаслідок обстрілу російськими військами пологового відділення Вільнянської лікарні у Запорізькій області загинуло немовля.