​Учора російські військові вбили сімох українців, – Офіс президента

Минулої доби, 22 листопада, окупанти вбили сімох українців, поранення дістали 23 людини.
Про це повідомили в Офісі президента України з посиланням на дані ОВА.
Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії Росії за 22 листопада:
- Донецька область – 1 загиблий, 8 поранених;
- Запорізька область – 2 загиблих, 3 поранених;
- Харківська область – 2 загиблих, 2 поранених;
- Херсонська область – 2 загиблих, 10 поранених.
Нагадаємо, кількість загиблих від російської агресії дітей в Україні зросла до 438. Сьогодні внаслідок обстрілу російськими військами пологового відділення Вільнянської лікарні у Запорізькій області загинуло немовля.