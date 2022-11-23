​Кількість загиблих від російської агресії дітей в Україні зросла до 438

Сьогодні внаслідок обстрілу російськими військами пологового відділення Вільнянської лікарні у Запорізькій області загинуло немовля.

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Станом на ранок 23 листопада понад 1279 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Як повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора, кількість загиблих сягнула 438 дітей.

Ще понад 841 отримала поранення різного ступеня тяжкості.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - зазначили в Генпрокуратурі.

Найбільше постраждалих - у Донецькій області (424 дитини), Харківській (266), Київській (117), Миколаївській (77), Запорізькій (76), Чернігівській (68), Херсонській (67), Луганській (64) та Дніпропетровській(32).

Сьогодні, 23 листопада, внаслідок обстрілу російськими військами пологового відділення Вільнянської лікарні у Запорізькій області загинуло немовля.

Учора, 22 листопада, отримали поранення двоє хлопчиків із Херсона віком 10 та 13 років внаслідок обстрілу Росією міста.

Нагадаємо, мобільні групи Нацполіції документують злочини щодо дітей, вчинені під час війни.

Російські окупанти заявляють, що торік з Донбасу евакуювали понад 150 тисяч дітей.