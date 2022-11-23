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"Ми маємо справу з нелюдами": голова ОВА закликав херсонців евакуюватися через посилення російських обстрілів

Також він закликав поки не повертатися до звільнених міст і сіл людей, які були евакуйовані раніше. 

"Ми маємо справу з нелюдами": голова ОВА закликав херсонців евакуюватися через посилення російських обстрілів
Наслідки російських обстрілів Херсонщини
Фото: Поліція Херсонської області

Росія посилила обстріли Херсона. За період від початку деокупації міста ворожі сили вже поранили декількох людей, зокрема дітей.

Цієї ночі від отриманих поранень у лікарні помер хлопчик. Він їхав з батьком з церкви на машині, коли почався обстріл касетними снарядами. Про це голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив у ефірі телемарафону.

Ще одну дитину 13 років було поранено, коли вона перебігала з літньої кухні до будинку – юнаку ампутувало руку. Ще одна дитина була поранена окупантами в живіт. 

"Вони продовжують нападати і бити мирних людей. Тому, враховуючи, що ми маємо справу з нелюдами, я просив би херсонців, які хотіли повернутися до Херсонської області, не робити зараз цього – це по-перше. Ті, хто можуть і готові виїжджати, я би пропонував скористатися такою можливістю і виїхати до більш безпечних регіонів України. Тим самим ви допомогли би нам скоріше налагодити і навести порядок у Херсонській області", – повідомив Янушевич. 

Він додав, що влада і волонтери пропонують виїхати або в інші області, або за кордон. Є перевізники, які готові забезпечити евакуацію. 

Нагадаємо, уряд пропонує безкоштовну евакуацію з Херсонської області до Кривого Рогу, Миколаєва та Одеси, з можливим подальшим переміщенням на Кіровоградщину, Хмельниччину чи до західних регіонів України. Жителі деокупованих територій Херсонської області, що бажають евакуюватися до більш безпечних регіонів, можуть звернутися на "гарячу лінію" ОВА: 0800330951 або 091 481 78 45; Telegram: @khoda_help_bot. 

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