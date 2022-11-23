У середу у західних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях мокрий сніг та дощ

Вранці у західній та південній регіонах туман.

У середу, 23 листопада в Україні буде хмарно. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вдень у західних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях мокрий сніг та дощ, вранці та вдень у більшості західних областей ожеледь; на решті території без істотних опадів.

Вранці у західній та південній частинах туман.

На дорогах, крім південної частини та більшості центральних областей, місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура в західних, північних та більшості центральних областей вдень від 3° морозу до 2° тепла; на решті території вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла, на крайньому півдні 8-13°.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму.