Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
Укренерго оприлюднило деталі відключень світла 22 листопада
Укренерго оприлюднило деталі відключень світла 22 листопада
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
Давід Стулік: «Ми не повинні приймати рішення під соусом «а що буде з Росією?», нам потрібно робити своє»
Давід Стулік: «Ми не повинні приймати рішення під соусом «а що буде з Росією?», нам потрібно робити своє»
Фейк РФ: у Польщі ставлять на військовий облік українських чоловіків, які втекли від армії
Фейк РФ: у Польщі ставлять на військовий облік українських чоловіків, які втекли від армії
​СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській Лаврі
​СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській Лаврі
​СБУ проводила обшуки у Корецькому монастирі через можливе приховування керівництвом єпархії ДРГ з Білорусі
​СБУ проводила обшуки у Корецькому монастирі через можливе приховування керівництвом єпархії ДРГ з Білорусі
Хлань повідомив про випадки гуманітарного шахрайства у Херсоні
Хлань повідомив про випадки гуманітарного шахрайства у Херсоні
ГоловнаСуспільствоЖиття

У середу у західних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях мокрий сніг та дощ

Вранці у західній та південній регіонах туман.

У середу у західних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях мокрий сніг та дощ
Фото: ukrinform.ua

У середу, 23 листопада в Україні буде хмарно. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вдень у західних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях мокрий сніг та дощ, вранці та вдень у більшості західних областей ожеледь; на решті території без істотних опадів.

Вранці у західній та південній частинах туман.

На дорогах, крім південної частини та більшості центральних областей, місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура в західних, північних та більшості центральних областей вдень від 3° морозу до 2° тепла; на решті території вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла, на крайньому півдні 8-13°.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також