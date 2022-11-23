У середу у західних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях мокрий сніг та дощ

У середу, 23 листопада в Україні буде хмарно. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Вдень у західних, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях мокрий сніг та дощ, вранці та вдень у більшості західних областей ожеледь; на решті території без істотних опадів.
Вранці у західній та південній частинах туман.
На дорогах, крім південної частини та більшості центральних областей, місцями ожеледиця.
Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.
Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими очікується на 1-2 градуси вищою за норму.