КМДА радить бути обачними через велику кількість бурульок

За можливості, слід триматись на відстані 3-5 метрів від будинків.

Міська влада Києва закликає мешканців столиці бути обачними, оскільки падіння снігу або льоду з даху може призвести до тяжких наслідків.

Як повідомляє Київська міська держадміністрація, через перепади температур у Києві на дахах будинків, виступаючих частинах будівель і на великих деревах спостерігається утворення великої кількості крижаних буруль.

Головне управління ДСНС у Києві нагадує, що не варто заходити за межі встановлених огорож, а в місцях їх відсутності – самому звертати увагу на наявність небезпечних утворень із криги й снігу на дахах будинків. За можливості, слід триматись на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста.

"Усі балансоутримувачі – обслуговуючі організації, власники, орендарі та приватні установи – зобов’язані слідкувати і вчасно прибирати бурулі з дахів і фасадів, які знаходяться на їхніх балансових територіях. У столиці працюють інспектори з благоустрою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за неочищені дахи, неприбраний сніг та інші невиконані роботи вносять приписи та складають протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 152 КУпАП, що тягне за собою штрафи: для фізичних осіб – від 340 до 1360 грн, для посадових осіб та підприємців – від 850 до 1700 грн.

Нагадаємо, що рятувальники попереджають про туман на заході та півдні та ожеледицю у решті регіонів України у середу, 23 листопада.