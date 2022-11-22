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ДСНС попереджає про ожеледицю

Завтра у західній та південній частинах України туман, видимість 200-500 м.

ДСНС попереджає про ожеледицю
Фото: bug.org.ua

Рятувальники попереджають про туман на заході та півдні та ожеледицю у решті регіонів України у середу, 23 листопада.

Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у Телеграмі.

23 листопада вночі та вранці у західній та південній частинах України туман, видимість 200-500 м. Вдень у більшості західних областей ожеледь. На дорогах, крім південних та більшості центральних областей, місцями ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий).

У ДСНС закликають бути вкрай обережними як при керуванні транспортними засобами, так і під час перебування на вулиці.

Нагадаємо, що в четвер, 24 листопада, в Україні, крім східної частини, дощ, місцями з мокрим снігом; очікується підвищення температури на 2-5°.

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