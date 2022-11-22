Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
Політики зі сцени Майдану: чому не кожен зміг вийти на біс
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
Оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО
Оприлюднили відео з катівні у Херсоні, яку росіяни облаштували в СІЗО
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
У Київській області затримали ексватажка бойовиків "ЛНР"
У Київській області затримали ексватажка бойовиків "ЛНР"
Правий берег наш. Що далі?
Правий берег наш. Що далі?
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Ми за вас і разом з вами, – спільна заява прем’єрів Фінляндії та Польщі до України
Ми за вас і разом з вами, – спільна заява прем’єрів Фінляндії та Польщі до України
ГоловнаСуспільствоВійна

​СБУ проводила обшуки у Корецькому монастирі через можливе приховування керівництвом єпархії ДРГ з Білорусі

На території монастирів єпархії знайдено пропагандистські матеріали і гроші.

​СБУ проводила обшуки у Корецькому монастирі через можливе приховування керівництвом єпархії ДРГ з Білорусі
Фото: СБУ

Служба безпеки України провела обшук в приміщеннях Сарненської єпархії УПЦ в Рівненській області після анонімного повідомлення про те, що керівництво єпархії приховує ворожі ДРГ.

Про це повідомив у Facebook професор кафедри історії в університеті “Острозька академія” Андрій Смирнов.

“Як повідомляють рівненські пабліки, СБУ провела обшук у приміщеннях Сарненської єпархії УПЦ на Рівненщині після анонімного дзвінка, в якому повідомили про причетність керівництва єпархії у приховуванні диверсійно-розвідувальних груп, які зайшли з Білорусі”, – йдеться у повідомленні.

Смирнов додав, що на території монастирів єпархії знайдено пропагандистські матеріали і гроші.

“В управлінні Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ виявлено кошти у сумі 800 тис. гривень та 17 500 доларів”, – зазначив він.

 

Нагадаємо, сьогодні зранку СБУ првідомила про те, що у Корецькому Свято-Троїцькому Монастирі проводиться обшук. Заходи проводилися у межах системної роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також