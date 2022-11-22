Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що заходи проводяться спільно з Національною поліцією та Національною гвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Фото: СБУ

В СБУ наголосили, що, враховуючи збройну агресію Росії, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян.

Фото: СБУ

Тож вказані заходи проводяться для:

недопущення використання Лаври як осередку “русского мира”;

перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;

убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

Фото: СБУ

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:

проводять огляд території та приміщень Лаври для виявлення заборонених до обігу предметів;

здійснюють перевірку осіб на території Лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

“Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України”, – повідомили в СБУ.

Нагадаємо, Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за фактом прославляння “русского мира” під час богослужіння в одному з храмів Національного заповідника “Києво-Печерська Лавра” 12 листопада.