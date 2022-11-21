СБУ передала до суду справи на російських агентів, один з яких працював на терориста Стрєлкова

Він вийшов на Гіркіна через заборонену соцмережу "Одноклассники".

Служба безпеки завершила досудові розслідування і передала до суду матеріали кримінальних проваджень стосовно двох російських агентів, які збирали розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів сил оборони на східному напрямку.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Обох зловмисників затримали в ході спецоперацій СБУ на території Донецької області. Серед затриманих - особистий інформатор російського терориста Стрєлкова-Гіркіна", - йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ

Він вийшов на колишнього так званого "министра обороны ДНР" через заборонену соцмережу "Одноклассники" після початку повномасштабного вторгнення та запропонував Стрєлкову свою "допомогу" у війні проти України.

"За вказівками російського терориста, його поплічник збирав інформацію про місця тимчасового базування і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території Слов’янська", - інформує спецслужба.

Встановлено, що передачу закритих відомостей ворожий агент здійснював із власного акаунта у вигляді міток на електронних картах з детальним описом прилеглої місцевості.

Співробітники Служби безпеки своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії та затримали на спробі переправлення агресору оборонної інформації.

Іншим поплічником окупантів виявився мешканець селища Клебан-Бик, який після початку повномасштабної агресії був завербований представником ФСБ.

За завданням російської спецслужби він проводив розвідувально-підривну діяльність у Краматорському районі.

Насамперед ворожий агент намагався виявити колони української військової техніки і через анонімний месенджер передати до РФ їхню геолокацію.

Слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозри за ч.ч. 2, 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) КК України.

Нагадаємо, українська розвідка дає $100 тисяч за полоненого Гіркіна, активісти - ще $50 тисяч. СБУ та Генпрокуратура порушили проти нього низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету.