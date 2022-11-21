На Харківщині без опалення залишаються 3% будинків, - Синєгубов

Днями було відновлено подачу газу в Липці.

На Харківщині без тепла залишаються не більше ніж 3% багатоквартирних будинків та об'єктів соціальної сфери.

Про це керівник ОВА Олег Синєгубов написав у своєму телеграм-каналі.

"Уже працює 98% запланованих до включення котелень. Підключено до тепла понад 97% багатоквартирних будинків, понад 98% об'єктів соціальної інфраструктури. Це стосується, зокрема, Ізюма, Куп'янська та інших звільнених населених пунктів", - написав Синєгубов.

Він повідомив також, що продовжуються роботи з відновлення електро- та газопостачання. На минулих вихідних електроенергію отримав Куп'янськ-Вузловий, у якому світла не було декілька місяців. Днями було відновлено подачу газу в Липці.

Нагадаємо, що 17 листопада у Балаклії Харківської області відкрили рух тимчасовим мостом, який передала Адміністрація державних матеріальних резервів Чеської Республіки.