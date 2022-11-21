Зеленський закликав країни НАТО захистити українські АЕС

Президент України Володимир Зеленський закликав членів НАТО гарантувати захист українських атомних станцій від російських руйнувань.

Про це Зеленський сказав у відеозверненні до Парламенської асамблеї НАТО, інформує Reuters.

"Усі наші країни зацікавлені в тому, щоб на наших ядерних об’єктах не було жодних небезпечних інцидентів. Ми всі потребуємо гарантованого захисту від російських руйнувань на ядерних об’єктах", – сказав Зеленський.

Заява пролунала через день після того, як росіяни обстріляли ЗАЕС.

Також у своєму зверненні президент Володимир Зеленський закликав країни НАТО визнати Росію державою-спонсором тероризму, повідомляє Офіс президента.

"Буде правильним, якщо ви у своїх парламентах визнаєте Росію державою – спонсором тероризму, як це зробили парламенти Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії. Буде правильним, якщо ваші країни постійно посилюватимуть санкції проти Росії, яка стала повною протилежністю нашій з вами спільноті і найбільш антиєвропейською силою у світі. Буде правильним, якщо ми унеможливимо ключовий терористичний задум Росії – і забезпечимо Україні повний захист неба. Коли російські ракети, іранські дрони та будь-які інші знаряддя терору не зможуть досягати призначених для них мішеней, Росії доведеться робити те, що треба нам з вами, а саме – йти за нашою формулою миру", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що обстріли на майданчику Запорізької атомної електростанції, що тривали цими вихідними, пошкодили будівлі, системи та обладнання. Деякі вибухи лунали біля реакторів.

Енергоатом заявив, що російські окупанти вивели з ладу інфраструктуру, необхідну для запуску енергоблоків 5 та 6 ЗАЕС і відновлення виробництва електроенергії для потреб України.