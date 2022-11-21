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Росіяни затримали і піддали тортурам понад 200 працівників ЗАЕС, – WSJ

Людей тримали у підземних в’язницях поблизу підприємства.

Росіяни затримали і піддали тортурам понад 200 працівників ЗАЕС, – WSJ
Фото: Енергоатом

За час окупації Запорізької АЕС російські військові затримували і у багатьох випадках піддавали тортурам персонал атомної електростанції.

Про це пише The Wall Street Journal.

За інформацією видання, окупанти затримали понад 200 працівників електростанції, дехто з них вважається зниклим безвісти.

Спочатку затримували технічний і обслуговуючий персонал. Згодом почали переслідувати найвище керівництво. 30 вересня був затриманий 46-річний генеральний директор ЗАЕС Ігор Мурашов.

“У капюшоні та в наручниках Ігор Мурашов, генеральний директор найбільшої в Європі атомної станції, сидів на кам’яній підлозі підвальної в’язниці, звинувачений людьми в масках у зраді Росії. Він чув, як викрадачі допитували його шофера”, – пише WSJ.

 

Видання зазначає, що Мурашову охоронці зі зброєю наказали стати в об’єктив відеокамери. “Те, що ти зараз скажеш, визначить твою долю”, – цитує The Wall Street Journal гендиректора ЗАЕС.

Ігоря Мурашова звільнили у жовтні після лобіювання ООН і президента Франції Емманюеля Макрона. Зараз він і інші співробітники ЗАЕС перебувають на підконтрольній Україні території. Вони розповідають, що підрозділ ФСБ РФ керував підземними в’язницями поблизу підприємства, де вони били затриманих робітників АЕС прикладами та кийками, стріляли їм у ноги та лікті, позбавляли їжі та прикріплювали електроди до вух і пальців.

Декого утримували та катували в підземеллі, яке росіяни називали “Діра”. Внаслідок знущань росіян впав у кому і згодом помер підводний ремонтник Андрій Гончарук.

Видання зазначає, що МАГАТЕ, яке має чотирьох спостерігачів на місці, висловило занепокоєння щодо тиску, який зазнає персонал АЕС.

Нагадаємо, ввечері 19 листопада і вранці 20-го співробітники МАГАТЕ на ЗАЕС чули понад 10 вибухів і бачили стовп диму. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про те, що вибухи пошкодили будівлі, системи та обладнання. Деякі вибухи лунали біля реакторів.

 

 

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