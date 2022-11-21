Україна в "набагато кращому становищі" щодо ведення боїв узимку, ніж Росія, – Остін

Міністр оборони Штатів запевнив, що підтримка українців триватиме стільки, скільки потрібно.

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що Україна "в набагато кращому становищі" зможе вести бої у зимових умовах, ніж росіяни. Про це він заявив на брифінгу в Індонезії, пише The Guardian.

"Ми багато зробили для того, щоб підготувати українців до боїв узимку та дати їм можливість тиснути на наших суперників протягом усіх зимових місяців", – сказав він.

Міністр оборони Штатів додав, що "важко передбачити, як все буде розвиватися і в які терміни, але ми підтримуємо Україну стільки, скільки буде потрібно". Станом на зараз США надали українцям допомоги приблзно на 20 млрд доларів.

Раніше в міністерстві оборони Великої Британії повідомляли, що зима змінить перебіг війни і для українців, і для окупантів. Це повʼязано зі зміною світлового дня, температурою і погодою.

На думку британської розвідки, російські війська матимуть ще гірший моральний стан через погодні виклики.