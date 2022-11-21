У Іспанії для ЗСУ вже в листопаді запрацює тренувальний центр

Також іспанські поліцейські допомагатимуть у розслідуванні воєнних злочинів окупантів.

Новий тренувальний центр для українських військових запрацює в Іспанії наприкінці листопада. Про це повідомив іспанський премʼєр-міністр Педро Санчес на засіданні парламентської асамблеї НАТО, пише The Guardian.

Центр відкриють в місті Толедо. Крім того, Іспанія надаватиме підтримку Україні в розслідуванні російських воєнних злочинів.

До слідства найближчими тижнями долучаться іспанські поліцейські.

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявляла, що її країна зможе навчати близько 2400 українських солдатів на рік. Навчання відбуватимуться в межах європейської місії з підготовки близько 15 000 військових з України.