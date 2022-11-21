Під ворожим вогнем опинилися Білопільська, Есманьська та Шалигинська громади.

Учора, 20 листопада, російські окупаційні війська продовжили обстрілювати прикордоння Сумської області.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Зазначається, що росіяни застосовували міномети. Під ворожим вогнем опинилися Білопільська, Есманьська та Шалигинська громади.

"У другій половині дня рашисти з російського населеного пункту Тьоткіно здійснили мінометний обстріл території Білопільської громади, пролунало понад два десятки вибухів від розривів мін. Внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень будинок культури, пекарня, магазин, лінія електропередачі та газогін", – йдеться в повідомленні.

Фото: dpsu.gov.ua

По прикордонню Шалигинської громади з району населеного пункту Слобідка-Іванівка ворог гатив мінометами 120 мм калібру – зафіксовано 24 вибухи.

Есманьську громаду з боку ворожого населеного пункту Клевень росіяни обстрілювали зі ствольної артилерії – сім вибухів.

На щастя, обійшлося без жертв.

Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, раніше окупанти обстріляли Сумську область з артилерії.