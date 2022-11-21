Головне за ніч. Понеділок, 21 листопада

Десять відбитих атак противника на Донеччині, наслідки ворожих обстрілів ЗАЕС, попередні підсумки президентських виборів у Казахстані.

Обстріли на майданчику Запорізької атомної електростанції, що тривали цими вихідними, пошкодили будівлі, системи та обладнання. Деякі вибухи лунали біля реакторів, йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі. Він описав цей обстріл як один із найбільш інтенсивних за останні місяці.

Згідно з даними агентства, обстріл почався в суботу, 19 листопада, близько 18 години. Після затишшя він поновився в неділю о 9:15. За 40 хвилин відбулися десятки вибухів.

За оцінкою інспекторів, рівень радіації в нормі. Зовнішні джерела живлення, які вже виходили з ладу багато разів, зараз не постраждали. Працівники станції натомість повідомили, що ушкодження зафіксовані в багатьох місцях, включно з будівлею радіоактивних відходів та сховища.

"Знову ж таки, нам пощастило, що потенційно серйозного ядерного інциденту не сталося. Наступного разу нам може не пощастити. Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб наступного разу не було", – заявив Гроссі.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Білогорівка, Курдюмівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське, Підгородне, Спірне, Стельмахівка та Яковлівка Донецької області.

Ворог завдав двох ракетних ударів та здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Російських ракетних ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Куп’янськ Харківської області.

Авіація Сил оборони впродовж поточної доби завдала по ворогу шістьох ударів: трьох по районах зосередження окупантів та трьох - по позиціях його зенітних ракетних комплексів.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 21 листопада – у нашій новині.

Російські окупаційні війська за ніч здійснили шість обстрілів Дніпропетровщини.

"Шість обстрілів за ніч… Росіяни знову тероризували Нікопольщину «Градами» та важкою артилерією. Ударили по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Мирівській. Скерували туди майже 60 снарядів", - написав голова ОВА Валентин Резніченко.

У Нікополі в результаті обстрілу поранено 78-річного чоловіка.

Увечері 20 листопада ворожі війська завдали удару по селищу Шевченкове в Куп'янському районі Харківщини. Зруйновано житловий будинок.

"Під завалами можуть бути люди. На місці події працюють ДСНС", – повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Понад 50 країн-учасниць Міжнародної організації Франкофонії та ще понад два десятки країн-спостерігачів із Африки, Азії, Америки та Європи почули Україну та її пропозиції про те, як повернути мир нашій державі та стабільність - світу.

Про це у своєму вечірньому зверненні повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, українську формулу миру сприймають у світі надзвичайно позитивно.

"Вона цілком конструктивна й реалістична – на відміну від порожньої й брехливої російської риторики про нібито їхню готовність до якихось там переговорів", – зауважив глава держави.

Крім того, Зеленський повідомив, що влада готується до кількох важливих міжнародних звернень, які відбудуться на новому тижні.

Українці борються не лише за свою країну, але й за європейські цінності, тож завжди можуть розраховувати на підтримку Варшави та Гельсінкі.

Про це йдеться у спільному відеозверненні до українців прем’єр-міністрів Фінляндії та Польщі Санни Марін і Матеуша Моравецького. Очільник польського уряду наразі перебуває з візитом у Фінляндії.

"Ми повністю підтримуємо Україну в її боротьбі проти Росії. Ми за вас і разом з вами, коли ви захищаєте свою країну та європейські цінності", – заявила Марін.

Своєю чергою Моравецький підкреслив, що українці борються за свою свободу та свій суверенітет.

"Але ми твердо відчуваємо, що ви також боретеся за європейські цінності, європейську безпеку та європейське майбутнє. Тому ви завжди матимете нашу підтримку. Це будуть не лише слова, але дії та факти", – заявив польський прем’єр.

За даними екзит-полу від Міжнародного інституту регіональних досліджень "Відкрите суспільство", на виборах президента Казахстану, які пройшли 20 листопада, переміг Касим-Жомарт Токаєв, набравши 82,45% голосів.

5,2% виборців висловилися "проти всіх".

Усього такими, що взяли участь у голосуванні, вважаються понад 8,29 мільйона людей. Найвищу явку зафіксовано в області Жетису – 81,42 %. Найнижча явка в Алмати – 28,72 %.

За попередніми даними Центральної виборчої комісії, бюлетені для голосування отримали 69,43 % загальної кількості виборців.

Ще 1 вересня Касим-Жомарт Токаєв анонсував позачергові президентські вибори. Сам виборчий процес проходив на тлі скарг на порушення виборчого процесу та затримання активістів.

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