​Токаєв переміг на виборах президента у Казахстані, - Радіо Свобода

Про це свідчать проведені екзит-поли.

За даними екзит-полу від Міжнародного інституту регіональних досліджень "Відкрите суспільство", Касим-Жомарт Токаєв Переміг на виборах президента Казахстану. Він набрав 82,45 % голосів.

Про це повідомляє казахстанська службу Радіо Свобода.

Другий результат у відсотковому еквіваленті посів варіант "проти всіх". йогопідтримали 5,2 % виборців.

Усього такими, що взяли участь у голосуванні, вважаються понад 8,29 мільйона людей. Найвищу явку зафіксовано в області Жетису - 81,42 %. Найнижча явка в Алмати - 28,72 %.

За попередніми даними Центральної виборчої комісії, бюлетені для голосування отримали 69,43 % загальної кількості виборців.

Нагадаємо, 20 листопада о 22 годині у Казахстані завершилося голосування на виборах президента країни.

Ще 1 вересня Касим-Жомарт Токаєв анонсував позачергові президентські вибори. Сам виборчий процес проходив на тлі скарг на порушення виборчого процесу та затримання активістів.