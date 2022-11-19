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Російські хакери атакували міжнародний енергетичний концерн в Естонії

Атака торкнулася компаній та установ у Латвії, Польщі та Україні.

Російські хакери атакували міжнародний енергетичний концерн в Естонії
Фото: Карикатура Євгенії Олійник/ Радіо Свобода

Російські хакери атакували нині міжнародний енергетичний концерн Eesti Energi, який належить Естонії, повідомляє ERR.

Постраждали вебсайти і мобільні додатки Eesti Energia та Elektrilevi MARU. Крім цього, під удар потрапили компанії в Латвії, Польщі та Україні.

За словами керівника відділу комерційних та інформаційних технологій Eesti Energia Тину Таммера, атаку вдалося відбити, дані клієнтів та ІТ-системи концерну захищені. Доступ до клієнтських каналів і решти ресурсів поступово відновили.

Крім цього, хакерського нападу зазнали Міністерство економіки, Банк Естонії та фонд EAS.

"Міністерство та EAS є клієнтами державної мережі, що надається РІА, тому атаки вдалося відбити таким чином що вони не мали великого впливу", - зауважив Таммер.

За словами фахівців, сьогоднішня хакерська атака не така масштабна, порівняно з нападами навесні та влітку цього року.

Нагадаємо, фахівці фіксують зростання кількості кіберінцидентів і кібератак на державні інформаційні ресурси та обʼєкти критичної інформаційної інфраструктури України.

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