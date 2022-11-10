Обстріляні під Макіївкою російські військові пішки йдуть назад до РФ
Обстріляні під Макіївкою російські військові пішки йдуть назад до РФ
Сьогодні всі охочі можуть написати радіодиктант національної єдності-2022
Сьогодні всі охочі можуть написати радіодиктант національної єдності-2022
На Луганщині українські військові захопили машину і два танки окупантів
На Луганщині українські військові захопили машину і два танки окупантів
Новини за гроші: скільки громади Харківщини витрачають на піар своєї влади
Новини за гроші: скільки громади Харківщини витрачають на піар своєї влади
Ворожа ДРГ готувала вбивства командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ
Ворожа ДРГ готувала вбивства командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Шойгу доручив почати "відведення військ" з Херсона на лівий берег Дніпра, – росЗМІ
Шойгу доручив почати "відведення військ" з Херсона на лівий берег Дніпра, – росЗМІ
Кабмін воєнного часу
Кабмін воєнного часу
ГоловнаТехнології

Зросла кількість російських кібератак і розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, - Держспецзв'язку

Абсолютна більшість кіберінцидентів повʼязана з хакерськими угрупуваннями, яких фінансує російська влада. 

Зросла кількість російських кібератак і розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, - Держспецзв'язку
Фото: Карикатура Євгенії Олійник/ Радіо Свобода

Фахівці фіксують зростання кількості кіберінцидентів і кібератак на державні інформаційні ресурси та обʼєкти критичної інформаційної інфраструктури України.

Про це повідомили в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації.

За допомогою засобів Системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки було опрацьовано 24 млрд подій інформаційної безпек. Зросла кількість зареєстрованих та опрацьованих кіберінцидентів – від 64 до 115 порівняно з попереднім кварталом.

"Основною метою хакерів є кібершпіонаж, порушення доступності державних інформаційних сервісів та знищення даних інформаційних систем. Фахівці Державного центру кіберзахисту зафіксували істотне зростання розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, яке дає можливість хакерам викрадати дані чи й взагалі знищувати їх", - зазначили в Держспецзв'язку.

Кількість атак із високим рівнем критичності зросла у 3,8 раза, а кількість зареєстрованих кіберінцидентів із високим рівнем критичності - на 128%.

"Варто зазначити, що за ці місяці кількість критичних подій інформаційної безпеки, джерелом яких є IP-адреси Росії, зросла у 35 разів, порівняно з першим та другим кварталами року", - додали в Держспецзв'язку.

Саме з IP-адреси Росії здійснювали кібератаки на українські інформаційні ресурси, а також розповсюджували фейки.

Абсолютна більшість кіберінцидентів повʼязана з хакерськими угрупуваннями, яких фінансує російська влада, як-от UAC-0010 (Gamaredon) та інші. 

За даними Держспецзв'язку, а третьому кварталі цього року основною мішенню хакерів із РФ були фінансовий та комерційний сектори, а також українські державні та місцеві органи влади. 

Нагадаємо, вчора стало відомо, що хакери надсилають начебто від імені Держспецзв'язку листи зі шкідливим посиланням.

Телефон Ліз Трасс був зламаний російськими хакерами під час її роботи міністеркою закордонних справ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також