Зросла кількість російських кібератак і розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, - Держспецзв'язку

Абсолютна більшість кіберінцидентів повʼязана з хакерськими угрупуваннями, яких фінансує російська влада.

Фахівці фіксують зростання кількості кіберінцидентів і кібератак на державні інформаційні ресурси та обʼєкти критичної інформаційної інфраструктури України.

Про це повідомили в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації.

За допомогою засобів Системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки було опрацьовано 24 млрд подій інформаційної безпек. Зросла кількість зареєстрованих та опрацьованих кіберінцидентів – від 64 до 115 порівняно з попереднім кварталом.

"Основною метою хакерів є кібершпіонаж, порушення доступності державних інформаційних сервісів та знищення даних інформаційних систем. Фахівці Державного центру кіберзахисту зафіксували істотне зростання розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, яке дає можливість хакерам викрадати дані чи й взагалі знищувати їх", - зазначили в Держспецзв'язку.

Кількість атак із високим рівнем критичності зросла у 3,8 раза, а кількість зареєстрованих кіберінцидентів із високим рівнем критичності - на 128%.

"Варто зазначити, що за ці місяці кількість критичних подій інформаційної безпеки, джерелом яких є IP-адреси Росії, зросла у 35 разів, порівняно з першим та другим кварталами року", - додали в Держспецзв'язку.

Саме з IP-адреси Росії здійснювали кібератаки на українські інформаційні ресурси, а також розповсюджували фейки.

Абсолютна більшість кіберінцидентів повʼязана з хакерськими угрупуваннями, яких фінансує російська влада, як-от UAC-0010 (Gamaredon) та інші.

За даними Держспецзв'язку, а третьому кварталі цього року основною мішенню хакерів із РФ були фінансовий та комерційний сектори, а також українські державні та місцеві органи влади.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що хакери надсилають начебто від імені Держспецзв'язку листи зі шкідливим посиланням.

Телефон Ліз Трасс був зламаний російськими хакерами під час її роботи міністеркою закордонних справ.