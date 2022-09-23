Сім найочікуваніших новинок мотоциклів у 2023 році

Наступний рік порадує всіх поціновувачів швидкості гучними прем’єрами новинок мотоциклів, говорять у компанії Motozilla. У статті мова піде про найцікавіші моделі мотоциклів, які можна буде придбати у 2023 році.

Сім найочікуваніших байків

1. Круїзний китайський мотоцикл Benda із чотирициліндровим мотором.

Зовнішній вигляд нового круїзера не відрізняється від двох попередніх моделей, робочий об’єм яких становить 700 куб. Про наявність чотирициліндрового силового агрегата буде говорити шильдик V4.

Виробник обіцяє, що мотоцикл може розвинути максимальну швидкість 190 км/год. Спереду та ззаду стоять одинарні гальмівні диски, також встановлена система Bosch ABC. Вага новинки – 241 кг, а низька посадка забезпечує підвищену стійкість на дорогах.

Вартість базової комплектації з двигуном об’ємом 500 куб. см. становитиме близько 140 000 грн. У продаж новинка надійде на початку 2023 року. Експерти прогнозують успіх мотоцикла на китайському ринку.

2. Оновлений Honda African Twin.

За останні кілька років популярна модель мотоцикла Honda African Twin зазнавала незначних змін. Однак виробник вирішив випустити оновлену версію флагманської експедиційної моделі African Twin CRF1100L, продаж якої стартує в 2023 році.

Базова конфігурація та потужність African Twin 2023 залишилися незмінними. Об’єм двоциліндрового двигуна становить 1084 куб. см., 94 кінські сили. Початкова вартість мотоцикла – близько 900 000 грн.

3. Оновлені японці – Kawasaki Z900 та Z650.

Моделі Z900 та Z650 у 2023 році для покупців стануть доступні у нових колірних рішеннях. Таким чином виробник планує привернути увагу покупців та посилити вплив бренду на ринку преміальних мотоциклів. У нових тонах моделі виглядають дуже ефектно, що не суттєво підніме байки у ціні. Дата випуску – початок 2023 року.

4. Royal Infield Hunter 350

Для продажу на території Індії компанія Royal Infield вирішила випустити нову модель Hunter 350. Мотоцикл орієнтований на далекі подорожі, виконаний у ретро-стилі. Вартість новинки становитиме приблизно 150 000 рупій (60 000 грн). Любителям байків будуть доступні 3 варіанти:

Retro Factor.

Metro Dapper.

Metro Rebel.

Байк оснащений одноциліндровим двигуном потужністю 20,2 кінські сили та повітряним охолодженням об’ємом 349 куб. см. Максимально заявлена швидкість новинки становитиме 114 км/год. Royal Infield Hunter 350 оснащений 13-літровим паливним баком. Вага усіх мотоциклів – 181 кг. Діаметр переднього гальмівного диска становить 300 мм, заднього – 270 мм, також є двоканальна антиблокувальна система. Підвіска новинки оснащена 41-мм телескопічною вилкою з кожухом, а також подвійними задніми амортизаторами, які мають шестиступінчасте регулювання попереднього навантаження.

Приладова панель байка має два модулі, на одному з яких розташовуються одометр, лічильник шляху, спідометр та рівень палива. Другий модуль – навігаційна система Tpipper. Як доповнення покупцям будуть доступні такі аксесуари: москітна сітка, задній кофр тощо.

5. Електричний мотоцикл Kawasaki HEV 2023.

Японський спортивний мотоцикл Kawasaki HEV оснащений кузовом серії Ninja250 або Ninja400 та має подвійні дискові передні гальма. Особливістю байка є наявність акумулятора та двоциліндрового двигуна.

Компанією також було представлено повністю електричну модель байка. У мотоцикла відсутній паливний двигун, а про наявність акумулятора свідчить напис EV, розміщений з обох боків байка. Двигун розташований посередині. Мотоцикл оснащений ланцюговим приводом. Акумулятор розмістили перед двигуном. Передбачається, що всі супутні електронні компоненти будуть розміщені до паливного бака. Приблизний час виходу у продаж новинки – кінець 2022 року.

6. Benelli TRK 502 – бюджетний позашляховик.

Тривалий час виробник Benelli тримав у секреті інформацію про новий мотоцикл. Однак раптове оголошення про старт продажу новинки в сегменті туристичних байків розбурхало китайський ринок. Початкова вартість TRK 502 становить близько від 200 000 до 220 000 грн, що робить новинку доступнішою для покупців.

Високо розташовані крила, гострий ніс і невелике лобове скло надають мотоциклу агресивного вигляду. Виробник наділив новинку подвійною головною оптикою зі світлодіодами. Водійське сидіння низько посаджене, також є місце для пасажира.

Потужність байка – 76 кінських сил, а об’єм двигуна – 693 куб. Стандартна модель буде оснащена датчиками контролю тиску в шинах, також буде функція підігріву сидінь і керма.

7. Мотоцикл вартістю 30 000 грн – реальність. Новий байк Speed Twin 900.

Наприкінці липня 2022 року англійська компанія Triumph Motorcycles оголосила про початок продажів на індійському ринку новинки Speed Twin 900. Новий байк випускатиметься у кількох колірних рішеннях: Triumph Jet Black, Matte Ironstone, Matte Silver Ice. Новинка виконана у ретро-стилі: кругла фара та дзеркала заднього виду, вихлопні баки двосторонні, а паливний бак має краплеподібну форму.

Об’єм двоциліндрового двигуна становить 900 куб. На мотоцикл встановлено п’ятиступінчасту коробку передач. Потужність двигуна дорівнює 64 кінським силам. На обох колесах встановлені легкосплавні диски.

Новинка оснащена трубчастою сталевою подвійною рамою, телескопічною вилкою та подвійними задніми пружинами.