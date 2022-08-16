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Федоров анонсував перший військовий Drone Hackathon в межах проєкту "Армія дронів"

"Державі важливо підтримати стартапи, які виробляють дрони, займаються кібербезпекою та розвивають військові технології", - підкреслив міністр цифрової трансформації.

Федоров анонсував перший військовий Drone Hackathon в межах проєкту "Армія дронів"
Фото: Макс Требухов

У рамках проєкту "Армія дронів" організовують перший військовий Drone Hackathon. Реєстрація на захід уже стартувала.

Про цю ініціативу повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров зазначив, що розвиток military-tech є пріоритетом на найближчі роки. 

"Державі важливо підтримати стартапи, які виробляють дрони, займаються кібербезпекою та розвивають військові технології. Тому разом з партнерами організовуємо хакатон для інженерів-конструкторів, радіоінженерів, операторів безпілотників та програмістів, які працюють на Python, Java, R, C++, Tensorflow або ж займаються Embedded-розробкою", - розповів міністр.

За словами Федорова, Drone Hackathon складатиметься з двох частин. 

"Перша — дистанційна робота над челенджами, які команди отримають після реєстрації. Друга — доопрацювання кейсів та їх презентація в Києві з 26 до 29 серпня", - додав очільник Мінцифри.

Нагадаємо, днями Федоров повідомив, що майже третина заявок на отримання грантів для підтримки ІТ-сектору та стартапів у сфері високих технологій - це проєкти в галузі military-tech (стартапи, які виготовляють дрони, програмне забезпечення, продукти у сфері кібербезпеки).

Проєкт "Армія дронів" стартував на початку липня. Це комплексна програма,  до якої входять системна закупівля дронів, їхній ремонт та оперативна заміна, а також курс навчання пілотів. 

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