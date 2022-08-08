У Мінцифри хочуть запровадити у "Дії" оформлення дозволу на виїзд дитини за кордон

У Міністерстві цифрової трансформації обговорили ідею оформлення дозволу на виїзд дитини за кордон у "Дії".

Про це повідомив очільник відомства Михайло Федоров.

"Оформлення дозволу на виїзд дитини за кордон — доволі незручна процедура. Вона точно з паперового та забюрократизованого минулого. Треба знайти всі паперові документи та свідоцтва, а головне — час та гроші на нотаріуса. А ще — носити завірену нотаріусом паперову заяву із собою. Її можна випадково втратити, і доведеться ще раз проходити всю процедуру спочатку", - пояснив міністр.

Він додав, що більшість країн Євросоюзу вже запровадила певну електронну форму для такого дозволу.

"Наприклад, у Франції її можна просто завантажити з вебсайту, а Італія, Німеччина й Литва взагалі не мають такої процедури", - додав глава Мінцифри.

Тепер спростити таку процедуру хочуть і в Україні. "Щоб усе можна було оформити у своєму смартфоні в кілька кліків. Просто та зручно. І головне — безоплатно", - підкреслив Федоров.

Він наголосив, що особливо актуально під час війни, коли чимало жінок виїжджають за кордон зі своїми дітьми.

"Парламент підтримав нашу спільну з Мін'юстом ініціативу в першому читанні. Активно готуємося до запуску та чекаємо на рішення депутатів під час другого читання", - повідомив міністр цифрової трансформації.

Нагадаємо, Верховна Рада України на засіданні 27 липня ухвалила в цілому закон про надання інформації про суд, предмет позову, місце, дату і час судового засідання з використанням Єдиного державного порталу електронних послуг, в тому числі з використанням "Дії". Відтепер у застосунку будуть надавати інформацію щодо судових засідань. Також через Дію можна буде отримати судове рішення по справі, виконавчий документ у формі електронного документа особі, що є стороною по справі тощо.

Крім того, через "Дію" переселенці зможуть знятися з обліку або ж змінити адресу.