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У "Дії" готові до запуску 10 нових послуг, - Федоров

У бета-тесті вже цього тижня - електронне пенсійне посвідчення та посвідка на проживання.

У "Дії" готові до запуску 10 нових послуг, - Федоров
Фото: Макс Требухов

10 нових послуг і документів "Дії" готові до запуску і з'являться в застосунку упродовж місяця.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Електронне пенсійне посвідчення та посвідка на проживання — у бета-тесті вже цього тижня. На черзі тестування військових облігацій та перших послуг єНотаріату", - розповів міністр.

Він додав, що в "Дії" також відновлюють "шеринг техпаспорта". 

"Ви знову зможете в декілька кліків пошерити документ із близькою людиною, яка користується вашим авто. Нагадаю, що запустили цю послугу на Diia Summit у лютому, але через війну були вимушені тимчасово зупинити її роботу", - зауважив Федоров. 

Також невдовзі цифрові документи матимуть переклад англійською.  

"Паралельно ми продовжуємо працювати над топпроєктами, які потребують великої кількості інтеграцій та ресурсів нашої команди. Але саме вони є революційними", - додав очільник Мінцифри.

Нагадаємо, через мобільний застосунок "Дія" можна буде оформити дозвіл на виїзд дітей за кордон. Також у "Дії" з'явиться можливість перевірити справжність нотаріального документа.

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