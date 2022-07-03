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Додаток “Розмінування України” оновили

Додано можливість авторизуватись через Дія.Підпис.

Додаток “Розмінування України” оновили
Фото: Unsplash

Додаток “Розмінування України” оновили. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Так, спрощено процес авторизації в додатку та додано можливість авторизуватись через Дія.Підпис.

Також додано функціонал для неавторизованих користувачів, щоб кожен міг побачити небезпечні зони, мав швидкий доступ до каталогу вибухонебезпечних предметів та можливість записатись на курси ідентифікаторів ВНП, або на навчання на сапера ДСНС.

Завантажити застосунок можна за посиланнями:

  • Android: https://bit.ly/3OeQwxg
  • IOS: https://apple.co/3HhV4B3

Нагадаємо, у Державній службі з надзвичайних ситуацій створять 80 нових піротехнічних підрозділів для розмінування території України.

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