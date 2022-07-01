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Вхід до київських ТРЦ можуть обмежити за кількістю відвідувачів

У першу чергу, необхідно визначиити, чи є в будівлі укриття.

Вхід до київських ТРЦ можуть обмежити за кількістю відвідувачів
Фото: travel-family.org

У умовах воєнного стану всі торговельні центри повинні бути забезпечені укриттям у разі повітряної тривоги. Водночас, варто обмежити кількість відвідувачів.

Про це заявив заступник начальника управління цивільного захисту ГУ ДСНС Києва Олег Стоволос, передає РБК-Україна

Він також зазначив, що в ДСНС радять:

  • в першу чергу, торговельні центри повинні визначити, чи є в них укриття для відвідувачів та скільки людей в них можна укрити;
  • після цього необхідно обмежити кількість відвідувачів й впускати лише ту кількість, яку ТРЦ зможе укрити у разі повітряної тривоги;
  • також в ДСНС радять призупинити роботу дитячих майданчиків й інтегрувати систему оповіщення міста в систему торговельних центрів, аби сигнал тривоги своєчасно доходив.

Нагадаємо, раніше в ДСНС Києва повідомили, що в столичних ТРЦ заборонять роботу дитячих майданчиків.

27 червня Росія завдала ракетного удару по торговому центру в місті Кременчук. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив 28 червня, що вже встановлено перші імена російських льотчиків, які вчинили цей злочин. У результаті постраждали десятки людей, є загиблі. Наразі кількість жертв зросла до 18. 36 людей вважаються зниклими безвісти.

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