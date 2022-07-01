Вхід до київських ТРЦ можуть обмежити за кількістю відвідувачів

У першу чергу, необхідно визначиити, чи є в будівлі укриття.

У умовах воєнного стану всі торговельні центри повинні бути забезпечені укриттям у разі повітряної тривоги. Водночас, варто обмежити кількість відвідувачів.

Про це заявив заступник начальника управління цивільного захисту ГУ ДСНС Києва Олег Стоволос, передає РБК-Україна.

Він також зазначив, що в ДСНС радять:

в першу чергу, торговельні центри повинні визначити, чи є в них укриття для відвідувачів та скільки людей в них можна укрити;

після цього необхідно обмежити кількість відвідувачів й впускати лише ту кількість, яку ТРЦ зможе укрити у разі повітряної тривоги;

також в ДСНС радять призупинити роботу дитячих майданчиків й інтегрувати систему оповіщення міста в систему торговельних центрів, аби сигнал тривоги своєчасно доходив.

Нагадаємо, раніше в ДСНС Києва повідомили, що в столичних ТРЦ заборонять роботу дитячих майданчиків.

27 червня Росія завдала ракетного удару по торговому центру в місті Кременчук. Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив 28 червня, що вже встановлено перші імена російських льотчиків, які вчинили цей злочин. У результаті постраждали десятки людей, є загиблі. Наразі кількість жертв зросла до 18. 36 людей вважаються зниклими безвісти.