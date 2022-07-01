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Унаслідок ракетних ударів по Одещині загинув 10-річний хлопчик, – Офіс генпрокурора

Ще двоє дітей отримали поранення.

Унаслідок ракетних ударів по Одещині загинув 10-річний хлопчик, – Офіс генпрокурора
Фото: ДСНС

Унаслідок ракетних ударів по Білгород-Дністровському району Одеської області загинув 10-річний хлопчик. Ще двоє дітей поранено, одному з них 4 роки.

Про це повідомив у Telegram Офіс генпрокурора України.

"У ніч на 1 липня війська країни-агресора здійснили ракетний обстріл Білгород-Дністровського району Одеської області. Унаслідок цього загинув 10-річний хлопчик, поранення отримали двоє дітей – 4 та 17 років", – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 12:00 1 липня внаслідок ракетного удару в смт Сергіївці Білгород-Дністровського району загинули 19 осіб, постраждали – 38.

17 людей загинули внаслідок удару по житловому будинку та 2 особи – по території бази відпочинку, з них одна дитина.

Фото: тг-канал Кирила Тимошенка

Фото: тг-канал Кирила Тимошенка

Фото: тг-канал Кирила Тимошенка

Фото: тг-канал Кирила Тимошенка

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

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