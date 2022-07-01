Через російські обстріли на Харківщині горіли промислові об’єкти

12 виїздів ДСНС здійснили на ліквідацію пожеж, зокрема чотирьох пожеж, зумовлених обстрілами.

Про це ГУ ДСНС у Харківській області повідомило у Facebook.

"Три пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися в Ізюмському районі Харківської області, ще одна в Індустріальному в місті Харків. Горіли промислові об'єкти і трави на відкритій території", – йдеться в повідомленні.

Піротехніки ДСНС ліквідували десять ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Згідно з повідомленням, 30 червня ворожих ракетних та артилерійських атак зазнав Індустріальний район Харкова, а також низка населених пунктів (села Сороківка, Калинове, Малинівка, Андріївка, смт Печеніги та Чкалівське). Унаслідок обстрілу було пошкоджено приватні житлові будинки, приміщення підприємства та акціонерного товариства з видобутку газу. Співробітники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 20 фактів пошкодження будинків та інших споруд унаслідок обстрілів та пожеж.

Окрім того, за добу правоохоронці разом із військовими перевірили на блокпостах понад 1 400 транспортних засобів для виявлення правопорушень. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 15 осіб для перевірки їхньої можливої причетності до співпраці з російськими окупантами.

Нагадаємо, ознак відкриття “другого фронту” на Харківському напрямку не спостерігається, але ЗСУ не виключають такої можливості.