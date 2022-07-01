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Через російські обстріли на Харківщині горіли промислові об’єкти

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативні виїзди.

Через російські обстріли на Харківщині горіли промислові об’єкти
Пожежа на Харківщині. Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України у Telegram

12 виїздів ДСНС здійснили на ліквідацію пожеж, зокрема чотирьох пожеж, зумовлених обстрілами.

Про це ГУ ДСНС у Харківській області повідомило у Facebook.

"Три пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися в Ізюмському районі Харківської області, ще одна в Індустріальному в місті Харків. Горіли промислові об'єкти і трави на відкритій території", – йдеться в повідомленні.

Піротехніки ДСНС ліквідували десять ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Згідно з повідомленням, 30 червня ворожих ракетних та артилерійських атак зазнав Індустріальний район Харкова, а також низка населених пунктів (села Сороківка, Калинове, Малинівка, Андріївка, смт Печеніги та Чкалівське). Унаслідок обстрілу було пошкоджено приватні житлові будинки, приміщення підприємства та акціонерного товариства з видобутку газу. Співробітники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 20 фактів пошкодження будинків та інших споруд унаслідок обстрілів та пожеж.

Окрім того, за добу правоохоронці разом із військовими перевірили на блокпостах понад 1 400 транспортних засобів для виявлення правопорушень. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 15 осіб для перевірки їхньої можливої причетності до співпраці з російськими окупантами.

Нагадаємо, ознак відкриття “другого фронту” на Харківському напрямку не спостерігається, але ЗСУ не виключають такої можливості.

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