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Окупанти досягли обмежених успіхів у межах Лисичанського нафтопереробного заводу та навколо міста, – ISW

Окупанти продовжували наступальні дії на південь і схід від Бахмуту.

Окупанти досягли обмежених успіхів у межах Лисичанського нафтопереробного заводу та навколо міста, – ISW
Наслідки обстрілів окупантів у Лисичанську
Фото: t.me/luhanskaVTSA

Російські війська досягли обмежених успіхів у межах Лисичанського нафтопереробного заводу та навколо Лисичанська.

Про це повідомили в американському інституті вивчення війни ISW.

Окупанти продовжували наступальні дії на південь і схід від Бахмуту та на північ від Слов'янська.

Російські війська також намагалися відновити контроль над населеними пунктами на північ від Харкова.

“Українські контрнаступи продовжують змушувати російські війська на Південній осі віддавати перевагу оборонним операціям”, – зазначають аналітики.

Нагадаємо, керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські загарбники поширюють фейки начебто вони контролюють половину Лисичанська й оточили місто. Він наголосив, що ця інформація не відповідає дійсності – Лисичанськ не оточений, а бої всередині міста не ведуться.

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