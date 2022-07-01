На південному напрямку Збройні сили України ліквідували 35 солдатів армії Російської Федерації.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”
Також знищено:
- два модернізовані танки Т-72Б3,
- ще 4 одиниці іншої броньованої техніки.
“На Херсонщині в межах Білозерської громади нашими авіаторами нанесено парний гелікоптерний удар по скупченню живої сили та військової техніки ворога”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з початку війни російські окупанти вже втратили в Україні 35 600 особового складу.