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На південному напрямку ЗСУ ліквідували 35 окупантів

На Херсонщині наші авіатори вдарили по скупченню живої сили та військової техніки ворога.

На південному напрямку ЗСУ ліквідували 35 окупантів

На південному напрямку Збройні сили України ліквідували 35 солдатів армії Російської Федерації.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”

Також знищено:

  • два модернізовані танки Т-72Б3,
  • ще 4 одиниці іншої броньованої техніки.

“На Херсонщині в межах Білозерської громади нашими авіаторами нанесено парний гелікоптерний удар по скупченню живої сили та військової техніки ворога”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з початку війни російські окупанти вже втратили в Україні 35 600 особового складу. 

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