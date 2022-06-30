Головне за день. Четвер, 30 червня

Зміїний наш, саміт НАТО, новий пакет допомоги від США, розрив дипвідносин із Сирією та експорт електроенергії в ЄС. Яким запам’ятається 127-й день повномасштабної війни.

Сьогодні новин, вартих віднесення до головних, як завжди, багато. Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що у прикордонних з Волинською областю районах білоруси застосовують комплекси радіоелектронної боротьби. Також РЕБ розгорнули у Курській області.

На Харківському напрямку наші бійці придушили спробу штурму росіян у напрямку Кочубеївка – Дементіївка. Штурм у напрямку Довгеньке – Мазанівка теж успішно відбили. Спроби загарбників узяти під контроль Богородичне теж успіху не мали.

Детальніше про ситуацію на інших напрямках станом на 18.00 30 червня – в нашій новині.

Заступник начальника ГУ Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу повідомив, що на Бахмутському напрямку ворог, маючи перевагу в артилерії, потіснив наші війська і встановив контроль над Комишувахою, Гірським і Золотим. На цьому напрямку тривають бої.

Оборонці чинять спротив росіянам і в районі Лисичанського НПЗ.

Громов також поінформував, що впродовж тижня на Криворізькому напрямку було звільнено і взято під контроль населений пункт Потьомкіно. На Курахівському напрямку – населений пункт Павлівка.

Топ-новина дня: цієї ночі українські захисники в межах військової операції завдали ракетних і артилерійських ударів по острову Зміїний. Росіяни поспіхом евакуювалися двома швидкісними катерами.

Держприкордонслужба України зазначила, що в Кремлі підтвердили "вихід" з острова і назвали втечу своїх військових зі Зміїного "жестом доброї волі". Специфічна в окупантів мова жестів…

Своєю чергою керівник офісу президента Андрій Єрмак назвав заяви в російських ЗМІ щодо "жесту доброї волі" фейком.

"На Росії кажуть про буцімто виведення військ з острову Зміїний і подають це як "жест доброї волі". Мовляв, Росія так не перешкоджає гуманітарним коридорам для вивезення українського зерна. Але все це – суцільний фейк", – написав він у Telegram.

"По-перше, ЗСУ вибили росіян з острова Зміїний. По-друге, росіяни обстрілюють склади із нашим зерном. Вранці був обстріляний склад у Дніпропетровській області", – зазначив Єрмак.

Оскільки ворога вибили з селища Біле Ізмаїльського району, розташованого на о. Зміїний, Одеська область повністю звільнена від окупантів.

"Вітаю Одеську область з повним звільненням від російських окупантів. Дай Боже так по всій Україні", – зауважив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

В списку окупованих громад станом на травень від Одещини була тільки одна – Ізмаїльська.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що українська армія під час відходу із Сєвородонецька не втратила жодного бійця, "настільки все було грамотно організовано".

"Українські військові виконали завдання в Сєвєродонецьку на 200%, завдали росіянам значних втрат в особовому складі та техніці", – наголосив Гайдай.

Речник Міноборони Олександр Мотузяник зазначив, що, за інформацією ГУР, противник зосередився на встановленні контролю над Донеччиною і Луганщиною, найскладніша обстановка склалася на Харківському, Лисичанському, Бахмутському напрямках.

На території Білорусі РФ продовжує утримувати ракетні підрозділи та літаки оперативно-тактичної авіації, які залучаються до ударів по обʼєктах в Україні.

Кількість загиблих внаслідок влучання російської ракети у житловий будинок в Миколаєві збільшилася до семи. Інформацію про сьому загиблу оприлюднив міський голова Олександр Сєнкевич.

"Із-під завалів п‘ятиповерхівки, в яку влучила російська ракета, рятувальники ДСНС дістали ще одне тіло. Загибла - 21-річна дівчина", - зазначив він.

Президент США Джо Байден на підсумковій пресконференції за результатами саміту НАТО анонсував новий пакет допомоги Україні вартістю в $800 млн.

Найближчими днями, за словами Байдена, Сполучені Штати Америки анонсують також передачу Україні новітніх систем протиповітряної оборони й ще більше реактивних систем залпового вогню (HIMARS).

"Включаючи нову передову західну систему ППО, більше артилерії й боєприпасів, контрбатарейні радари, додаткові боєприпаси для реактивної системи залпового вогню HIMARS, які ми вже надали Україні, і ще більше HIMARS, які надійдуть з інших країн", – сказав Байден.

Україна оголосила про розірвання дипломатичних стосунків із Сирією – через визнання останньою так званої "незалежності" тимчасово окупованих Росією Донеччини і Луганщини.

Також Україна розпочинає процедуру запровадження торговельного ембарго щодо Сирії та накладення інших санкцій щодо сирійських юридичних і фізичних осіб.

У Моніторинговій місії ООН з прав людини підтверджують факти катувань та знущання з українців на непідконтрольних Україні територіях. Хоча агресор не допускає міжнародні організації для моніторингу, що є порушенням прав людини.

"Ми задокументували 270 випадків, коли цивільних утримують чи вони зникають. Це робить Росія… Ми працюємо над цими випадками. Ми закликаємо РФ випустити всіх цивільних, яких вони утримують. Деяких вже випустили. Але ми знаємо, що багато з цих людей ще незаконно утримують. Просимо відпустити їх. Та закликаємо міжнародну спільноту долучитися до діалогу, щоб цивільні були звільнені", – повідомила Голова Місії Матільда Богнер.

Місія ООН також підтверджує факти катувань цивільних на непідконтрольних територіях, що є порушенням норм міжнародного права.

Президент Володимир Зеленський затвердив Положення про визначення порядку формування і ведення Реєстру олігархів.

Таким чином запущено механізм формування цього реєстру, повідомив у twitter секретар РНБО Олексій Данілов.

"Підставою для включення до Реєстру є рішення РНБО. 5 суб’єктів подання. Деокупація, дерусифікація й деолігархізація!" – написав він. Деталі щодо субʼєктів подання він не уточнив.

Нагадаємо, реалізація антиолігархічного закону є однією з умов успішного кандидатства України в Євросоюзі.

Польща завершила спорудження огорожі на кордоні з Білоруссю.

Прикордонна служба Польщі зазначає, що будівництво фізичного загородження на польсько-білоруському кордоні почалося 25 січня. Роботи закінчуються сьогодні. “П’ять місяців інтенсивних робіт, контроль і прийом вівся будівельними інспекторами, прикордонниками. 186,25 км, 49 тонн сталі", – повідомляють польські прикордонники.

Пригадується, у нас теж стіну на кордоні з Росією починали будувати. І де?

З першої години ночі 30 червня Україна розпочала експорт електроенергії до Румунії. Початковий обсяг складає 100 МВт.

"Енергетичний безвіз із ЄС, який запрацював у березні цього року, дає свій дуже осяжний та практичний результат. Лише за перший день державне підприємство "Укренерго" заробило 10 млн грн на продажі доступу до міждержавного перетину", – повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, потенціал експорту української електроенергії в Європу складає до 2,5 ГВт. За таким сценарієм держава зможе отримувати понад 70 млрд грн на рік.

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